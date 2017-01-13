В Минске в связи с производством строительных работ в районе перекрестка ул. Чкалова и Аэродромной с 18 января переносится выполнение остановочного пункта «Аэропорт Минск-1» для автобусных маршрутов №4, 82С, 84, 100, 111, 118С, 124 при движении в направлении ул. Авакяна на остановочную площадку в разворотном кольце автобусных маршрутов №100, 111.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минсктранс», в связи с окончанием очередного этапа дорожных работ на ул. Ваупшасова и обустройством новых остановочных площадок по постоянному варианту для автобусных маршрутов № 14, 43, 43Д с 18.01.2017 переносится выполнение остановочных пунктов:

«Профтехколледж» при движении в направлении Степянки с временной площадки перед ул. Солтыса на новую остановочную площадку за перекрестком;

«Дражня» при движении в обоих направлениях с перекрестка ул. Ваупшасова-Геологический проезд на новый остановочный пункт по ул. Ваупшасова в районе АЗС и дома №33.