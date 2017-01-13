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ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ В МОГИЛЕВЕ ПЕРЕНЕСЕНО НА КОНЕЦ ПЕРВОГО КВАРТАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА
12:20 13.01.2017
Открытие Центра китайской медицины в Могилеве перенесено на конец первого квартала текущего года. Об этом проинформировала заместитель главного врача Могилевской центральной поликлиники Елена Воскресенсая, пишут «Могилевские ведомости».
Как сообщалось ранее, договоренность о создании его на базе Центра договорных услуг Могилевской центральной поликлиники достигнута во время визита официальной делегации Могилевского области в китайскую провинцию Цзянсу в 2016 году.
Согласно подписанным документам, при создании данного медучреждения руководство города Могилева обещало организовать его работу согласно белорусскому законодательству, а также предоставить помещение и необходимое оборудование. Как отметила Елена Воскресенакая, свои обязательства могилевская сторона выполнила в полном объеме еще в конце ушедшего года и была готова к открытию Центра.
Китайская сторона, согласно достигнутым договоренностям, должна направить на работу в Могилев специалистов для оказания услуг и обучения местных медиков методикам китайской традиционной медицины. Этот вопрос в настоящее время на финишной стадии решения.
Китайская традиционная медицина – это система, включающая в себя различные древние целительские методики лечения и профилактики заболеваний. Основные методы: иглотерапия, мануальная терапия, различные виды массажа, фитоаппликации, прижигание полынными сигарами, цуботерапия, траволечение и лечебная гимнастика.
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