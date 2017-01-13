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ЭКОНОМИКА РБ
ДВА КОЛЛЕДЖА В ГОРОДОКСКОМ РАЙОНЕ ОБЪЕДИНИЛИ В ОДИН
11:58 13.01.2017
С 1 января в Городокском районе официально действует единственное среднее специальное учебное заведение. За реорганизованным ссузом сохранилось название Городокский государственный аграрно-технический колледж. Его возглавил Владимир Шитько, пишет газета «Витебские вести».
Руководство учреждения образования постаралось обеспечить рабочими местами всех, кто хотел продолжить там трудиться, сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.
Несмотря на то, что объединение произошло в разгар учебного года, на ход учебного процесса это никак не повлияло. В дальнейшем деятельность преподавателей, мастеров производственного обучения и технических работников должна стать эффективнее, а материально-техническая база — улучшиться.
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