С 1 января в Городокском районе официально действует единственное среднее специальное учебное заведение. За реорганизованным ссузом сохранилось название Городокский государственный аграрно-технический колледж. Его возглавил Владимир Шитько, пишет газета «Витебские вести».

Руководство учреждения образования постаралось обеспечить рабочими местами всех, кто хотел продолжить там трудиться, сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Несмотря на то, что объединение произошло в разгар учебного года, на ход учебного процесса это никак не повлияло. В дальнейшем деятельность преподавателей, мастеров производственного обучения и технических работников должна стать эффективнее, а материально-техническая база — улучшиться.