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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СФОРМИРОВАН ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ
11:42 13.01.2017

В Беларуси сформирован предварительный перечень объектов для приватизации в 2017 году. И впервые этот список будет согласовываться с бизнес-сообществами Беларуси.

Как сообщил в интервью телеканалу Беларусь 1 начальник главного управления Государственного комитета по имуществу Дмитрий Сидоров, цену при продаже будет диктовать только рынок. Это отразит реальную стоимость предприятия для инвестора и приблизит процесс приватизации к международным стандартам.

Перечень объектов для приватизации в 2017 году сформирован на основании предложений отраслевых министерств и концернов. Продать в этом году госпакеты готовы 58 акционерных обществ. Большинство предприятий уже фигурировали в аналогичном списке прошлого года. Новых требований к инвесторам предъявлено не будет. Зато перечень объектов, выставленных на продажу, впервые согласуют с бизнес-сообществом Беларуси.

«Это новинка 2017 года. До этого такие перечни не направлялись на согласование. В этом году мы решили запросить их мнение, поскольку они формируют деловую среду. Поэтому нам мнение бизнеса будет интересно при рассмотрении этого перечня. Также в 2017 году предусмотрено проведение сделок с объектами приватизации по рыночной стоимости. Соответствующие изменения внесены в законодательство», – сказал Дмитрий Сидоров.

Ранее при заключении сделок по приватизации в Беларуси учитывалась наибольшая цена предприятия: балансовая либо рыночная. Теперь цену при продаже будет диктовать только рынок. Это отразит реальную стоимость предприятия для инвестора и приблизит процесс приватизации к международным стандартам.
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