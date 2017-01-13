Магазины Минска начали указывать на ценниках стоимость пищевых продуктов за килограмм и литр в соответствии с рекомендацией Министерства антимонопольного регулирования и торговли, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, новые ценники, в частности, появились в некоторых торговых объектах сети «Радзивилловский».

«Торговые объекты постепенно начинают обозначать цены пищевых продуктов за килограмм и литр в соответствии с рекомендацией МАРТ. Пока это происходит не повсеместно, поскольку это необязательная норма. Увеличение объема информации о цене товаров за килограмм и литр осуществляется для удобства покупателей, так как производители нередко предлагают весовые товары в нестандартной фасовке», - отметила пресс-секретарь Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Яна Гурская.

Она также сообщила, что в торговых объектах столицы убирают ценники, на которых информация о стоимости приведена в ценах до и после деноминации. Теперь стоимость товаров будет указана только в деноминированных рублях. Эта работа должна быть завершена до 1 марта.