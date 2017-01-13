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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЗЯЙСТВА ВИТЕБЩИНЫ ЗА 2016 ГОД ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШЕ МОЛОКА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ
10:58 13.01.2017

За 2016 год в среднем на корову сельхозпредприятия Витебщины надоили 4 110 кг молока (в 2015-м было 3 975 кг), пишет газета «Витебские вести».

По словам начальника управления животноводческой продукции и отраслевого строительства облсельхозпрода Виктора Шебалова, прибавка достигнута за счет улучшения качества кормления и расширение площадей под клевера. Немаловажное значение имела более четкая организация интенсивного раздоя новотельных коров и переход на новые технологии содержания животных.

Как и в прошлом году, на первом месте хозяйства Верхнедвинщины – средний надой на корову 5 544 кг, далее следуют Бешенковичский (5 401), Витебский (5 197) и Оршанский (5 062) районы. Среди хозяйств наивысший показатель в СПК «Лариновка» Оршанского района – 10 002 кг. Причем при таком большом надое достигнута значительная прибавка (657 кг) относительно 2015 года. В филиале «Вировлянский» ИП «Детскосельский-Городок» Городокского района в среднем от коровы получили 7 993 кг молока. На третьем месте СХП «Мазоловогаз» Витебского района – 7 579 кг (+334 кг к 2015 году).

В целом по области 5 и более тысяч килограмм молока на корову надоили 53 хозяйства, или 22%. Наибольшее количество таких сельхозпредприятий в Верхнедвинском (10), Полоцком (7), Оршанском (6) районах.
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