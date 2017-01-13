К 2020 г. планируется реализовать 40 мероприятий для развития зеленой экономики в стране. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщила на пресс-конференции первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Ия Малкина.

Эти мероприятия отражены в Национальном плане действий по развитию зеленой экономики в Беларуси до 2020 г.

«Национальный план будет реализовываться в два этапа. Первый — введение в законодательство, регулирующее различные сферы экономики страны, стимулов для внедрения экологически чистых технологий. Второй — реализация конкретных пилотных проектов. Также план содержит критерии оценки экологизации экономики. Это те основные точки, по которым мы будем определять, действительно ли та или иная отрасль движется в сторону озеленения», - рассказала она.

Что касается блока, связанного с подготовкой законодательных основ функционирования зеленой экономики, то уже в 2017 г. планируется внести на рассмотрение в Палату представителей Национального собрания Беларуси Закон «О производстве и обращении органической продукции».

«Это достаточно сложный закон. Много международных требований к тем земельным участкам, на которых будет производиться органическая продукция», - отметила Ия Малкина.

Также планируется проработать вопрос о внесении изменений в Закон «О государственных закупках товаров, работ, услуг», для того чтобы стимулировать зеленые закупки.

«Сегодня в качестве критерия того или иного поставщика используются в первую очередь ценовые факторы, качество продукции. В большинстве европейских государств, где действует зеленая экономика, одним из критериев оценки является экологичность самого производства. В части обращения отходов, водопотребления, выбросов в атмосферу предприятие должно соответствовать требованиям, установленным для различных отраслей и производства. Внедрение такого критерия оценки у нас могло бы в значительной степени стимулировать поставщиков к внедрению чистых экологических технологий», - добавила она.

По словам первого замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды, готовится еще ряд документов, связанных с применением экомаркировки товаров.

«Сегодня наши производители применяют много различных рекламных ходов, используя словосочетания «экологически чистый продукт», «органический продукт». Но основ для легализации этих институтов у нас сейчас нет. Мы работаем над тем, чтобы на законных основаниях производители продукции использовали эту маркировку, которая гарантировала бы потребителю, что продукт произведен на экологически чистых предприятиях с применением экологичных технологий», - отметила Ия Малкина.

Среди наиболее интересных проектов, которые предполагается реализовать в рамках Национального плана действий по развитию зеленой экономики, она назвала разработку планов устойчивой городской мобильности для городов, присоединившихся к добровольной международной инициативе ЕС — Соглашению мэров. Сейчас в Беларуси уже более 20 городов присоединилось к данному движению. А также внедрение системы «СимбиоСити» на примере Бреста, что подразумевает создание умного, экологически и экономически социально ответственного города.

Также Ия Малкина отметила, что некоторые из мероприятий уже сегодня реализуются в качестве пилотных инициатив в рамках программы международной технической помощи. Один из них — проект «Зеленые города» на базе Полоцка и Новополоцка, где будет создана целая инфраструктура экологически чистого движения между городами: электротранспорт, велодорожки и создание сети перехватывающих стоянок. Выпуск офисной бумаги из макулатуры на УП «Бумажная фабрика» Гознака в г. Борисове.

«Создавая сегодня у нас более сложные условия для производителей, мы тем самым открываем им дорогу на западные рынки, фактически готовим их товары и производства к конкурентоспособности на внешних рынках», - подчеркнула она.

Зеленая экономика — модель организации экономики, направленная на достижение целей социально-экономического развития при существенном сокращении экологических рисков и темпов деградации окружающей среды.

В Национальном плане действий по развитию зеленой экономики в Беларуси до 2020 г. приоритетными направлениями названы использование электротранспорта, реализация концепции «умных» городов; развитие строительства энергоэффективных жилых домов и повышение энергоэффективности жилищного фонда; снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, повышение энергоэффективности экономики, потенциала использования возобновляемых источников энергии; создание условий для производства органической продукции; устойчивое потребление и производство, а также развитие экологического туризма.