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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ВЫХОДИТ НА МИРОВОЙ ФАРМРЫНОК
10:32 13.01.2017

Уникальный препарат «Темодекс» для лечения злокачественных образований в головном мозге выходит на мировой фармацевтический рынок. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил директор научно-производственного РУП «Унитехпром БГУ» Павел Бычковский.

«Препарат уникален тем, что выпускается в гидрогелевой форме, - отметил П. Бычковский. - Субстанцию (активное вещество любого лекарственного средства) изготавливают на «Унитехпроме БГУ», а само лекарство – на РУП «Белмедпрепараты».

«Темодекс» применяют в комбинированной химиолучевой терапии глиом головного мозга (III-IV стадии), что увеличивает длительность безрецидивного периода и продолжительность жизни больных.

По словам П. Бычковского, предприятие подало заявку в соответствующие инстанции на получение патента международного образца, который позволит экспортировать «Темодекс» в 56 стран мира. Ранее это предприятие заключило договор о сотрудничестве со Швецией и выводе препарата на американский и европейские рынки.

«Аналогов «Темодексу» в мире нет, - добавил П. Бычковский. - Кстати, разработка и освоение данного противоопухолевого лекарственного средства в производстве осуществлено в ходе реализации инновационного проекта, финансируемого Мингорисполкомом и Министерством образования Республики Беларусь».

К слову, производством противоопухолевых лекарственных средств на предприятии «Унитехпром БГУ» занимаются не первый год. Здесь, например, выпускают препарат «Цисплацел» (разработан в НИИ физико-химических проблем БГУ), предназначенный для локальной химиотерапии злокачественных опухолей головного мозга, шеи, полости рта, языка, носа и придаточных пазух.

«Это второй в мире препарат по своему терапевтическому действию, он запатентован на территории Республики Беларусь, – пояснил П. Бычковский. – Вместе с тем стоимость одной упаковки американского аналога составляет 18 тыс. долларов, а нашего – в разы меньше».

Применение «Цисплацела» помогло выздороветь половине пациентов, которым удалили опухоли различных локализаций на голове и шее, у остальных частота рецидивов снизилась на 25-40%. К сведению, во время лечения лекарственное средство в форме небольшой плотной тканевой биорассасывающейся салфетки помещают в ложе после удаления опухоли. Препарат уничтожает оставшиеся блуждающие раковые клетки с гарантией того, что на месте удаленной опухоли не пойдут метастазы.
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