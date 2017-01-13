ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В 2016 ГОДУ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ УДАЛОСЬ НЕ ДОПУСТИТЬ РОСТА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
09:47 13.01.2017

Совместная работа профсоюзов с органами власти и нанимателями Могилевской области позволила не допустить в 2016 году по сравнению с 2015 годом роста количества несчастных случаев со смертельным исходом: их число осталось на прежнем уровне – 14.

Как сообщает сайт Могилевского областного исполнительного комитета, удалось добиться снижения несчастных случаев с тяжелым исходом – 65 в 2016 против 79 за 2015 год.

Однако рост числа несчастных случаев со смертельным исходом допущен в организациях строительства и лесного хозяйства. В разрезе районов увеличение произошло в Кричевском, Костюковичском, Быховском, Хотимском, Кировском и Могилевском районах.

Кроме того, рост несчастных случаев с тяжелым исходом наблюдается в организациях агропромышленного комплекса и промышленности. Отмечены Чаусский, Мстиславский, Кричевский, Хотимский, Климовичский, Краснопольский и Дрибинский районы.

Для того чтобы обеспечить безопасность труда в организациях области, со стороны представителей профсоюзов всех уровней осуществляется постоянный контроль. Только в 2016 году техническими инспекторами труда проведено 1052 проверки и мониторинга организаций, по результатам которых нанимателям выданы представления и рекомендации на устранение 10266 нарушений законодательства об охране труда.

Так, в целях создания безопасных условий труда осуществлялся общественный контроль за соблюдением нанимателями законодательства об охране труда в период уборочной кампании – проверено 49 организаций, выявлено 442 нарушения, приостановлена работа 58 единиц оборудования; в оздоровительных лагерях – проверено 16 лагерей и выявлено 85 нарушений; студенческих отрядах – проверено 14 объектов и выявлено 15 нарушений.

Для повышения эффективности общественного контроля над соблюдением законодательства об охране труда в 2017 году в области созданы две рейдовые группы из технических инспекторов труда, утвержден график их работы в районах, Могилеве и Бобруйске. Они буду проверять организации в течение двух рабочих дней вместо одного. По итогам их двухдневной работы будут проводиться семинары для специалистов в области охраны труда и профсоюзного актива.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2017
валюта курс
EUR 2.0740
USD 1.9509
RUB 3.2853
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0740 -0.0034
USD 1.9509 -0.0033
RUB 3.2853 -0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0710 2.0760
USD 1.9500 1.9540
RUB 3.2750 3.2870
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0650
EUR/RUB 63.0500 63.5500
USD/RUB 59.4500 59.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте