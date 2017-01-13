Совместная работа профсоюзов с органами власти и нанимателями Могилевской области позволила не допустить в 2016 году по сравнению с 2015 годом роста количества несчастных случаев со смертельным исходом: их число осталось на прежнем уровне – 14.

Как сообщает сайт Могилевского областного исполнительного комитета, удалось добиться снижения несчастных случаев с тяжелым исходом – 65 в 2016 против 79 за 2015 год.

Однако рост числа несчастных случаев со смертельным исходом допущен в организациях строительства и лесного хозяйства. В разрезе районов увеличение произошло в Кричевском, Костюковичском, Быховском, Хотимском, Кировском и Могилевском районах.

Кроме того, рост несчастных случаев с тяжелым исходом наблюдается в организациях агропромышленного комплекса и промышленности. Отмечены Чаусский, Мстиславский, Кричевский, Хотимский, Климовичский, Краснопольский и Дрибинский районы.

Для того чтобы обеспечить безопасность труда в организациях области, со стороны представителей профсоюзов всех уровней осуществляется постоянный контроль. Только в 2016 году техническими инспекторами труда проведено 1052 проверки и мониторинга организаций, по результатам которых нанимателям выданы представления и рекомендации на устранение 10266 нарушений законодательства об охране труда.

Так, в целях создания безопасных условий труда осуществлялся общественный контроль за соблюдением нанимателями законодательства об охране труда в период уборочной кампании – проверено 49 организаций, выявлено 442 нарушения, приостановлена работа 58 единиц оборудования; в оздоровительных лагерях – проверено 16 лагерей и выявлено 85 нарушений; студенческих отрядах – проверено 14 объектов и выявлено 15 нарушений.

Для повышения эффективности общественного контроля над соблюдением законодательства об охране труда в 2017 году в области созданы две рейдовые группы из технических инспекторов труда, утвержден график их работы в районах, Могилеве и Бобруйске. Они буду проверять организации в течение двух рабочих дней вместо одного. По итогам их двухдневной работы будут проводиться семинары для специалистов в области охраны труда и профсоюзного актива.