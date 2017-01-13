Премьер-министр Андрей Кобяков 12 января посетил строительные площадки, которые располагаются в Национальном аэропорту Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, он ознакомился с ходом строительства авиаремонтного завода и второй взлетно-посадочной полосы.

Строительство новых производственных площадей завода позволит сохранить авиаремонтное производство в Беларуси, освоить новые виды деятельности, имеющие перспективу завоевания рынка заказов на ближайшие десятилетия, обеспечить более широкую номенклатуру услуг для иностранных авиаперевозчиков в Национальном аэропорту Минск.

Строительство нового авиаремонтного завода завершится в 2017 году. Сейчас на стройплощадке можно наблюдать стратегический объект - ангар, в котором будет сосредоточено 80% производственных мощностей нынешнего завода. При вводе его в эксплуатацию весь производственный процесс можно будет перекинуть на эти площади. Договор с генеральным подрядчиком ОАО "Гроднопромстрой" предусматривает введение в эксплуатацию этого ангара в мае текущего года.

Комментируя в беседе с журналистами ход строительства второй взлетно-посадочной полосы, заместитель генерального директора по производству Национального аэропорта Минск Василий Корнев отметил, что работы идут по графику, они ведутся и в зимнее время. Новая взлетно-посадочная полоса позволит принимать все без исключения типы воздушных судов гражданской авиации. При этом взлет-посадка будут производиться при любой погоде. Существующая полоса имеет ограничения по приему самолетов А380: рулежная дорожка схода не обеспечивает вписывание в радиус поворота этого самолета. Новая полоса будет иметь скоростные рулежки схода, тем самым позволит обеспечивать посадку любого типа самолета. Будет установлено новое оборудование - светосигнальное, радиотехническое, навигационное, которое соответствует последним достижениям в области мировой науки.

Андрей Кобяков также посетил здание аэропорта. Премьер-министр был ознакомлен с порядком проведения пограничного контроля и технологией оформления пассажиров, прибывающих в Беларусь или убывающих из республики. Также были продемонстрированы новые приборы, которые сейчас проходят опытную эксплуатацию по оформлению пассажиров, прибывающих в Национальный аэропорт Минск, когда паспортный контроль осуществляется без присутствия должностных лиц органов пограничной службы.