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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА ВЫРОСЛИ ПО СРАВНЕНИЮ С НОЯБРЕМ НА 1%
09:19 13.01.2017

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2016 г. по сравнению с ноябрем 2016 г. составил 101%, с декабрем 2015 г. – 109,4%, в том числе на инвестиционные товары – соответственно 102,5% и 113,1%, промежуточные товары – 100,8% и 107,8%, потребительские товары – 100,7% и 111,5%.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2016 г. по сравнению с ноябрем 2016 г. составил 101,5%, с декабрем 2015 г. – 112,4%, в том числе в растениеводстве – соответственно 101,9% и 119,9%, животноводстве – 101,3% и 109,6%.

Индекс цен в строительстве в декабре 2016 г. по сравнению с ноябрем 2016 г. составил 98,2%, с декабрем 2015 г. – 101,9%, в том числе на строительно-монтажные работы – соответственно 98,7% и 103,2%, машины и оборудование – 93,5% и 90,5%, прочие работы и затраты – 100,9% и 107,6%.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в декабре 2016 г. по сравнению с ноябрем 2016 г. составил 100,4%, с декабрем 2015 г. – 105,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в декабре 2016 г. по сравнению с ноябрем 2016 г. составил 100%, с декабрем 2015 г. – 104,9%.
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