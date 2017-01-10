Министерство здравоохранения поручило при поступлении в организации здравоохранения запросов налоговых органов обеспечить предоставление информации о наличии у граждан, не имевших в 2015 году места работы, признаков временной нетрудоспособности за конкретный период времени (2015 г.) - при наличии письменного согласия граждан на предоставление такой информации.

Кроме того, поручено при обращении в организации здравоохранения граждан, не имевших в 2015 году места работы, обеспечить выдачу им в установленном законодательством порядке:

выписки из медицинских документов установленной формы, содержащей решение врачебно-консультационной комиссии о наличии у гражданина признаков временной нетрудоспособности за конкретный период времени (2015 г.) - в случаях оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (при острых заболеваниях, обострении или декомпенсации хронических заболеваний, оперативных вмешательствах) и медицинском наблюдении женщин во время беременности, родов и в послеродовой период (с 30 недель беременности на 126 календарных дней, женщинам, постоянно (преимущественно) проживающим, работающим, проходящим службу, обучающимся на территории радиоактивного загрязнения, - с 27 недель беременности на 146 календарных дней);

эпикриза медицинской карты стационарного пациента (его дубликата), подтверждающего конкретный период оказания медицинской помощи в стационарных условиях.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в Минздраве, сделано это на основании принятой на совещании в Министерстве по налогам и сборам договоренности о необходимости снятия социальной напряженности по вопросам реализации норм декрета №3.

В частности, это касается исключения случаев предъявления необоснованных требований по уплате сбора на финансирование государственных расходов к гражданам, не имевшим места работы и перенесшим в 2015 году определенные заболевания (травмы), а также к женщинам, состоявшим под медицинским наблюдением во время беременности, родов и в послеродовой период.