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ЭКОНОМИКА РБ


В КОБРИНЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЖИЛКООПЕРАТИВОВ ОБВИНЯЮТСЯ В ХИЩЕНИИ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
15:05 10.01.2017

Кобринский районный отдел Следственного комитета Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, повторно, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, одна из них, 36-летняя местная жительница, занимала должность председателя, а другая - 42-летняя женщина являлась бухгалтером жилищного кооператива Кобрина.

Подозрения в преступлении данных особ возникли у жильцов дома - членов объединения, которые стали жаловаться на размер ежемесячных взносов. Затем на общем собрании в июне 2016 года был озвучен низкий остаток на счете, после чего дольщики избрали новых представителей своих интересов. В связи с этим была изучена документация предшествующих периодов, которая не смогла подтвердить обоснованность расходов. Данное обстоятельство послужило основанием для обращения в правоохранительные органы. Кроме того, в рамках разбирательства выяснилось, что ранее ревизии и инвентаризации проводились формально, без аудита финансово-хозяйственной деятельности.

В ходе следствия было установлено, что кража более 19800 рублей осуществлялось путем их перечисления на счета индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц в период с февраля 2014 года по апрель 2016 года. Аналогичные хищения в размере свыше 8300 рублей выявлены в еще двух кооперативах, в которых бухгалтер занимала такую же должность.

Для реализации задуманного 46-летняя женщина использовала банковские карточки своих знакомых, которым переводила заработную плату, после чего происходило обналичивание денежных средств и их передача. При этом последние фактически никаких действий в пользу кооператива не выполняли. В ряде случаев подследственная фиктивно трудоустраивала лиц с целью уклонения от выплат по Декрету № 6. Таким же образом она рассчитывалась за ремонт собственной квартиры и личного автомобиля. Кроме этого, бухгалтер переводила денежные средства на расчетные счета магазинов за товарно-материальные ценности, приобретенные для себя и председателя. В основном это строительный инвентарь, мебель и иные предметы интерьера. Также она начисляла заработную плату себе и руководителю сверх установленного размера, превысив его на 5000 рублей.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. На имущество подследственных наложен арест, часть причиненного ущерба ими возмещена.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.
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