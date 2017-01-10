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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2016 ГОДА УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ УСЛУГ НА 1,7%
14:37 10.01.2017

Беларусь за январь-ноябрь 2016 года увеличила экспорт услуг по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 1,7% до 6109,7 млн долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, внешнеторговый оборот услуг за одиннадцать месяцев прошлого года достиг 10002 млн долларов, или 100% к уровню аналогичного периода 2015-го. Импорт услуг составил 3892,3 млн долларов (97,6%). Сальдо внешней торговли услугами за январь-ноябрь сложилось положительным на уровне 2217,4 млн долларов (рост на 9,7%).

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за одиннадцать месяцев 2016 года составил 53855,3 млн долларов, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Экспорт составил 26993,9 млн долларов (снижение на 11,4%), импорт – 26861,4 млн (меньше на 9,9%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 132,5 млн долларов.

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 12,2% до 43853,3 млн долларов. Экспорт снизился на 13,4% до 20884,2 млн долларов, импорт - на 11% до 22969,1 млн долларов. Сальдо сложилось отрицательным в размере 2084,9 млн долларов.
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