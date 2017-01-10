|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР ЮСТИЦИИ 12 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН В Г.П. БОЛЬШАЯ БЕРЕСТОВИЦА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
14:03 10.01.2017
Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский 12 января проведет выездной прием граждан в г.п. Большая Берестовица Гродненской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве юстиции, получить ответы на интересующие вопросы можно будет с 12:00 до 13:00 в Берестовицком районном исполнительном комитете (г.п. Большая Берестовица, пер. Зеленый, д. 3, 2-й этаж, каб. 12).
Предварительная запись на прием осуществляется через Берестовицкий райисполком по тел. 8 (01511) 2- 21-77.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2017
Курсы в банках
на 10.01.2017
Конвертация в банках
на 10.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте