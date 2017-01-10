Министр юстиции Беларуси Олег Слижевский 12 января проведет выездной прием граждан в г.п. Большая Берестовица Гродненской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве юстиции, получить ответы на интересующие вопросы можно будет с 12:00 до 13:00 в Берестовицком районном исполнительном комитете (г.п. Большая Берестовица, пер. Зеленый, д. 3, 2-й этаж, каб. 12).

Предварительная запись на прием осуществляется через Берестовицкий райисполком по тел. 8 (01511) 2- 21-77.