Предприятия концерна «Беллесбумпром» в Год науки инвестируют более 650 тыс. рублей собственных средств на разработку и внедрение ресурсосберегающих, импортозамещающих и экологически безопасных технологий в целлюлозно-бумажное и лесохимическое производство.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, научные разработки и сопровождение их промышленного внедрения осуществят ученые Белорусского государственного технологического университета. Соответствующая программа подписана между вузом и концерном «Беллесбумпром».

В 2017 году в производство бумаги и картона будут внедрены научные разработки, направленные на снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Так, на бумажной фабрике «Красная звезда» (филиал ОАО «Светлогорский ЦКК») и предприятии «Белкартон» (филиал холдинга «Белорусские обои») при производстве бумаги и картона соответственно начнут применять упрочняющие добавки (химические составы на основе сополимера стирола и малеинового ангидрида), разработанные на кафедре химической переработки древесины БГТУ. Помимо того, что данные составы заменят импортные и будут иметь более низкую стоимость (на 10-20%), они также позволят осуществлять выпуск продукции более высокого класса. Например, бумаги для гофрирования марки Б-2 вместо Б-3. При производстве картона отечественные добавки позволят снизить расходы на упрочнение на 3-8%, при этом увеличить прочность картона на 9-12%.

Применение только одной упрочняющей добавки отечественного производства позволит фабрике «Красная звезда» сэкономить на закупке необходимых химикатов от 80 до 96 тыс. евро в год, филиалу «Белкартон» от 17 до 23 тыс. евро в год.

Внедрение аналогичных разработок также планируется в производстве бумаги для гофрирования ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» с годовым экономическим эффектом до 90 тыс. евро, в производстве фильтровального картона в ОАО «Светлогорский ЦКК» с годовым экономическим эффектом до 20 тыс. евро.

Применение новой отечественной упрочняющей добавки позволит ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» перейти на выпуск бумаги для гофрирования Б-1 вместо Б-2.

Для ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» также будет разработана технология производства картона с пониженной массоемкостью при сохранении его толщины, что весьма важно для упаковочных материалов. Себестоимость картона при этом будет снижена на 15%.

Еще одной актуальной разработкой будет технология, позволяющая использовать в производстве газетной бумаги древесину сосны совместно с древесиной ели в композиционном соотношении от 10 до 50%. Разработка актуальна тем, что в связи с процессами усыхания еловых насаждений эта порода (именно из нее производят термомеханическую массу для газетной бумаги) становится дефицитной. Поэтому предложение ученых по частичному использованию в производстве газетной бумаги древесины сосны, которой в стране предостаточно, имеет большой интерес для РУП «Завод газетной бумаги».

Научные разработки и технологии производства новых видов продукции будут предложены и для лесохимической промышленности. В частности, для ОАО «Лесохимик» будет разработана технология получения флотореагента «Сосновое масло» на основе живичного скипидара. Это импортозамещающий продукт, который используется при производстве калийных удобрений в ОАО «Беларуськалий». Мощности ОАО «Лесохимик» позволят производить 450 тонн флотомасла на 1 млн долларов США в год.

Еще одна разработка – технология получения нефтеполимерных смол – компонента резиновой смеси для обеспечения ОАО «Белшина». ОАО «Лесохимик» сможет производить этот импортозамещающий продукт в объеме 1000 тонн на 0,5 млн долларов США в год.

С целью увеличения объемов заготовки сосновой живицы в ОАО «Лесохимик» планируется также разработка технологии получения и использования неагрессивных стимуляторов подсочки, которая позволит увеличить выход живицы на 10-30%. В дополнение кафедра лесозащиты и древесиноведения БГТУ разработает средства малой механизации для облегчения ручного труда в процессе заготовки живицы и увеличения производительности.

Программой взаимодействия БГТУ и концерна «Беллесбумпром» на 2017 год также предусмотрены обучение и повышение квалификации специалистов целлюлозно-бумажных и лесохимических производств, что необходимо для организации эффективной работы на новых производствах.

Внедрение новых разработок и технологий в производство будет содействовать повышению экономической эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции.