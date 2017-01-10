Управление Следственного комитета по Витебской области окончило расследование уголовного дела, возбужденного прокурором области в отношении бывших начальника и главного инженера УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», которые обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, установлено, что они с ноября 2012 года по декабрь 2013 года превысили свои служебные полномочия, издав приказ, предписывающий Витебской дистанции гражданских сооружений передать гаражи для автомашин на баланс санатория «Железнодорожник» в д. Малые Летцы Витебского района. Затем организовали реконструкцию данных гаражей под дом отдыха повышенной комфортности и банный комплекс без согласования с учредителем. Проектно-сметная и разрешительная документация на производство строительно-монтажных работ здания автогаражей отсутствовала.

В результате незаконного переоборудования гаражей затрачены денежные средства УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» на общую сумму порядка 780000 рублей, что усугубило финансовое состояние предприятия и повлекло привлечение кредитов на приобретение пассажирских вагонов, затягивание сроков окончания плановой реконструкции иных объектов предприятия.

Кроме того, в квартире и строящемся гараже 54-летнего директора предприятия в Витебске был организован ремонт с привлечением рабочих, транспорта, специальной техники и имущества УП «Витебского отделения Белорусской железной дороги» без заключения договора и оплаты выполненных работ. В результате предприятию причинен ущерб на общую сумму более 10000 рублей

В ходе следствия установлен также факт хищения в апреле 2014 года посудомоечной машины, которая была приобретена предприятием якобы для нужд реконструируемого санатория-профилактория, хотя проектно-сметной документацией это не предусматривалось.

В январе 2015 года должностные лица организовали составление заведомо ложных договоров между директором предприятия и Белорусской железной дорогой для обоснования использования рабочих при ремонте квартиры и строительстве гаража директора в период с октября 2013 года по октябрь 2014 года. В дальнейшем фиктивные документы были предоставлены специалистам Комитета государственного контроля Витебской области при проведении проверки финансово-хозяйственно деятельности предприятия и в ходе расследования уголовного дела.

Следователями предъявлено обвинение мужчинам по ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности, повлекшие тяжкие последствия), ч. 2 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 1 ст. 427 (составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из иной личной заинтересованности) Уголовного кодекса Беларуси.

С целью возмещения ущерба, причиненного преступлениями, следователи наложили арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 373000 рублей, в том числе на денежные средства, 3 автомобиля, 2 квартиры и иное имущество.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.