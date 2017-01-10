В Беларуси впервые утверждена среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета на 2017-2019 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, переход к среднесрочному бюджетному планированию и установление параметров бюджета на три года будет способствовать своевременному принятию необходимых мер бюджетно-налоговой политики и повышению качества управления государственными финансами.

Среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета на 2017-2019 годы представляет собой финансовый план, содержащий данные о параметрах республиканского бюджета на три года, и призвана обеспечить сбалансированность республиканского и местных бюджетов в среднесрочной перспективе, в том числе и в части своевременного и полного осуществления платежей по государственному долгу, в условиях неувеличения налоговой нагрузки на экономику (не более 26% от ВВП). При этом нормативы отчислений от республиканских налогов в бюджеты всех уровней будут сохранены не менее чем на три года. Показатели республиканского бюджета сформированы с профицитом, использование которого предусмотрено на погашение части валютных долговых обязательств.

Среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета на 2017-2019 годы разработана исходя из консервативной оценки прогноза социально-экономического развития, ее принятие позволит обеспечить преемственность государственной политики, предсказуемость распределения бюджетных ассигнований на среднесрочный период.

Параметры республиканского бюджета по 2017 году в финансовой программе соответствуют показателям, утвержденным в законе о республиканском бюджете на 2017 год, на 2018-2019 годы они, главным образом, учитывают объемы финансирования утвержденных государственных программ с учетом финансовых возможностей бюджета, определенных исходя из принятых макроэкономических показателей.