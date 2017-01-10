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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КВОТЫ НА ВЫЛОВ РЫБЫ В 2017 ГОДУ
12:54 10.01.2017
Министерство сельского хозяйства и продовольствия приказом №466 от 30 декабря 2016 г. установило квоты на вылов рыбы в 2017 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, для арендаторов и пользователей рыболовных угодий установлены следующие квоты на вылов рыбы в 2017 году: при промысловом рыболовстве - 11723,3 центнера; при платном любительском рыболовстве – 10739,2 центнера.
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