Министерство сельского хозяйства и продовольствия приказом №466 от 30 декабря 2016 г. установило квоты на вылов рыбы в 2017 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, для арендаторов и пользователей рыболовных угодий установлены следующие квоты на вылов рыбы в 2017 году: при промысловом рыболовстве - 11723,3 центнера; при платном любительском рыболовстве – 10739,2 центнера.