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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ТРОЕ РОССИЙСКИХ ХАКЕРОВ-ВЫМОГАТЕЛЕЙ ОБВИНЯЮТСЯ В ПРИЧИНЕНИИ УЩЕРБА НА 136 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
12:48 10.01.2017

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении трех российских хакеров, занимавшихся несанкционированным доступом к компьютерной системе с целью хищения денег граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, трое неработающих граждан России с ноября 2015 года по февраль 2016 года, используя вредоносное программное обеспечение в арендованном доме в Минском районе, от имени Министерства внутренних дел Беларуси рассылали уведомления о наложении административного взыскания за якобы имевший место просмотр видеоматериалов, содержащих элементы порнографического характера. Для оплаты штрафа предлагалось перевести денежные средства на счета абонентских номеров одного из белорусских операторов сотовой связи.

В результате фигуранты блокировали компьютерную информацию более 900 граждан. Причиненный ущерб составил свыше 136 тысяч рублей.

В ходе обысков обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, специальное оборудование, использовавшееся в преступной деятельности. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 800 тысяч рублей.

Действия обвиняемых квалифицированы как совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору хищение путем использования компьютерной техники, компьютерный саботаж, сопряженный с несанкционированным доступом к компьютерной системе, а также использование и разработка вредоносных программ. Мера пресечения с момента их задержания не изменялась – они заключены под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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