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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ ПРИХОДА ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УРОВЕНЬ ИХ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДОЛЖЕН ПОКРЫВАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКУ – ДИРЕКТОР НАИП
12:25 10.01.2017

Для прихода прямых иностранных инвестиций на белорусские предприятия уровень их рентабельности должен покрывать политические риски инвестирования в экономику страны. Такое мнение высказала директор Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) Наталья Никандрова во время круглого стола «Предприятия несут убытки: кризис или нежелание изменить ситуацию?».

По ее словам, привлекательной для инвестора может стать рентабельность, которая покрывает не только действующие ставки по кредитам, но и так называемые страновые риски.

«Не торопятся инвесторы. У нас почему-то считается высокий политический риск. Что такое политический риск? Это риск заголовков, когда за рубежом анализируют нашу прессу и видят громкие заголовки, где какого инвестора обидели. Соответственно, никто не разбирается, что происходит, кого там в самом деле обидели, и делают выводы», – пояснила Н. Никандрова.

Она отметила, что только в случае, когда предприятие будет достаточно прибыльным и рентабельным, можно договориться об использовании различных финансовых инструментов для привлечения инвесторов. Это может быть допэмиссия акций и так далее.

«Если мы говорим о привлечении прямых инвестиций на предприятие, то, конечно, никто не пойдет на убыточное предприятие, если это не компания, которая занимается скупкой ненужных активов. Поэтому для того чтобы предложить что-то и заинтересовать какого-то инвестора, необходим определенный уровень рентабельности», – сказала Н. Никандрова.
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