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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕРРИТОРИЯ ВОЗЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК БУДЕТ ПРЕОБРАЗОВАНА
11:33 10.01.2017

На архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска подведены итоги общественного обсуждения проекта развития территории, прилегающей к Национальному аэропорту, пишет агентство «Минск-Новости».

Проект корректировался в связи с тем, что необходимо было увязать развитие аэропорта с возводимым рядом китайско-белорусским индустриальным парком. Поэтому разработчикам надо было продумать инженерно-транспортную инфраструктуру, уточнить другие планировочные нюансы.

Как было сказано на совете, сейчас возле аэропорта идет строительство второй взлетно-посадочной полосы, поскольку срок эксплуатации действующей уже истек и она нуждается в реконструкции. Помимо этого, планируется развитие на прилегающей территории центра бизнес-авиации, строительство административного комплекса с гостиницей и парковками, прокладка новой улицы к деревне Шеметово. Предполагается, что существующее здание терминала аэропорта при необходимости достроят, получится сооружение в виде подковы, а прямо к нему в перспективе должна приходить электричка.

Было озвучено, что на общественном обсуждении жители ближайших деревень Пятилетка и Шеметово жаловались на дискомфорт от шума самолетов (новая взлетно-посадочная полоса будет ближе к этим населенным пунктам) и интересовались, не планируется ли из-за этого отселять жилые дома.

Как пояснили представители аэропорта, после запуска второй полосы проведут замеры фактического шума. Известно, что вредные для здоровья акустические воздействия идут только при посадке самолетов. Поэтому разрабатываются определенные меры по редактированию полетного расписания, заходов на посадку и прочего, чтобы уменьшить шумовые нагрузки на территорию деревни Пятилетка. Что касается Шеметово, то там предусмотрено строительство защитного экрана.

Учитывая, что новая взлетно-посадочная полоса разместится в стороне от аэровокзала, членов совета заинтересовал вопрос, пойдет ли посадка-высадка пассажиров современным способом — по телетрапу либо будет необходим подвоз людей автобусом до самолетов — по старинке.

Заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Алексей Крылов уточнил, что продолжается реконструкция аэровокзала. На первом накопителе уже стоит новый современный телетрап, постепенно будут заменены все оставшиеся. То есть технические возможности максимально удобной посадки-высадки есть. Но способ обслуживания пассажиров выбирают авиаперевозчики и не всегда они останавливаются на самом современном варианте. Видимо, из-за оптимизации расходов.
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