Министерство по налогам и сборам предлагает отменить ограничения на перемещение и хранение физлицами сигарет с акцизными марками, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

«Министерством по налогам и сборам вынесен на общественное обсуждение проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях». В целях либерализации законодательства законопроектом предлагается отмена количественных ограничений на перемещение и хранение физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, табачных изделий, маркированных акцизными или специальными марками, независимо от наличия либо отсутствия документов, подтверждающих легальность их приобретения», - отметили в МНС.

В ведомстве пояснили, что сейчас такие ограничения действуют в отношении перемещения более 1 тыс. сигарет и более 1 кг табака или других табачных изделий без документов, подтверждающих легальность их приобретения, независимо от того, маркированы ли они акцизными марками.

При этом ограничения на перемещение и хранение физическими лицами, не являющимися ИП, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Беларуси или специальными марками табачных изделий сохраняются: не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), не более 250 г табака или иных табачных изделий. «В количественных ограничениях на перемещение и хранение маркированных табачных изделий нет необходимости, потому легальность происхождения сигарет подтверждается акцизными марками», — пояснили в министерстве.

Замечания и предложения по законопроекту принимаются до 20 января включительно.

«Учитывая, что некоторыми СМИ искажается суть предлагаемых изменений, считаем необходимым подчеркнуть, что одновременно с указанными выше нормами законопроект предусматривает приведение норм статьи 12.27 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в соответствие с нормами, принятыми (действующими) Декретом № 5 от 8 ноября 2016 года «О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков» в отношении административной ответственности за незаконные перемещение и продажу алкогольных напитков», — заявили в пресс-службе МНС.

Декрет № 5 предусматривает ряд изменений, в частности отмену ограничения по количеству алкогольных напитков, маркированных акцизными марками Беларуси и специальными марками, которое физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, могут хранить и перемещать (не для коммерческих целей). Одновременно Декретом отменяется ограничение по разрешенному к хранению для личных целей количеству алкогольных напитков, произведенных за пределами Беларуси, не маркированных акцизными марками Беларуси и специальными марками.

Вместе с тем сохраняется предельный объем (5 л) таких алкогольных напитков, который физлица имеют право перемещать по территории страны.