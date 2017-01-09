Новая ферма беспривязного содержания скота введена в строй в Полоцком районе в соответствии с программой развития молочной отрасли, пишет газета «Витебские вести».

Проект реализован на сельхозпредприятии «П-С Карпеки» при финансовой поддержке его инвестора ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Генеральным подрядчиком работ выступило новополоцкое СРСУ-3, которое специализируется на строительстве и ремонте объектов нефтехимического комплекса, но и нестандартный для себя заказ тоже выполнило на отлично. Теперь организация, как отметил ее директор Александр Короленок, будет активнее предлагать свои услуги по возведению животноводческих помещений и в других регионах области.

Строительство длилось с мая по декабрь и было завершено в нормативные сроки.

«Главой области было дано поручение ежегодно сдавать в каждом районе по одной ферме. Мы свою задачу на данном этапе выполнили. Спасибо всем за ответственное отношение к делу», - сказал на открытии объекта председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук.

Он подчеркнул, что строительство фермы «Кауны» позволит «П-С Карпеки» увеличить дойное стадо на 200 голов. Возрастет валовое производство молока, хозяйство получит толчок для дальнейшего развития. Сюда приходят современные технологии, которые будут работать на укрепление экономики региона, повышение заработной платы, улучшение условий труда и жизни людей. Вслед за первой очередью пускового комплекса планируется сдать в эксплуатацию доильный зал и другие животноводческие помещения, провести благоустройство территорий и асфальтирование проездов, совершенствовать инфраструктуру населенных пунктов.

Продолжать начатые преобразования планирует генеральный директор ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Андрей Бунаков. По итогам прошлого года предприятие сработало рентабельно, увеличило производственные мощности на 20%, и у него появилась возможность помочь своему хозяйству, перед которым теперь открываются новые перспективы роста.

«Среднегодовой надой молока на одну корову у нас составляет 6 300 кг, в прошлом году добавили более 800 литров и останавливаться на достигнутом не собираемся», - рассказал директор «П-С Карпеки» Александр Ковалев.

Кормов в хозяйстве заготовили на 2,5 года вперед — 67 ц к. ед. на условную голову скота. Развивают селекцию, поэтому и комплектовать новые фермы будут собственным поголовьем. В привесах КРС тоже удалось получить прирост на 140%. Успешно работают и над повышением урожайности зерновых, которая должна составлять не менее 50 ц/га.

Сегодня «П-С Карпеки» является одним из лидеров в районе и намеревается еще более упрочить свои позиции. Резервы для повышения экономической эффективности руководитель видит по всем направлениям деятельности, а залогом успеха в делах считает внедрение новых технологий.