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ЭКОНОМИКА РБ
ВОЗЛЕ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ В МИНСКЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА И ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА
09:59 10.01.2017
На архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска подведены итоги общественного обсуждения градостроительного проекта зеленой зоны в Курасовщине, пишет агентство «Минск-Новости».
В частности, рассмотрен откорректированный детальный план ландшафтно-рекреационной зоны в районе больницы скорой помощи и жилого массива на противоположной стороне ул. Кижеватова.
Как пояснила архитектор Ольга Степанкович, планируется вынос объектов, которые не должны по регламенту находиться в таком месте, — гаражей, СТО и нескольких жилых домов. Возле больницы скорой помощи оставлено место для организации вертолетной площадки. В районе улицы Брестской предлагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Эту площадку выставят на аукцион. Вместо усадеб в перспективе может разместиться объект общественного питания, еще один может быть по другую сторону ул. Кижеватова вблизи будущей станции метро.
Что касается самой зоны отдыха, то она запланирована как прогулочный парк районного значения. Принципиальных изменений здесь не предусмотрено, только организация велодорожек. Архитекторы также предложили обозначить специальным памятным знаком историю этого места, поскольку здесь раньше располагалась усадьба и Неморшанский сад.
Также в будущем по территории ландшафтной зоны пройдет 3-е городское транспортное кольцо. Правда, назвать даже примерные сроки его строительства сегодня невозможно. В детальном плане предлагается перекинуть через кольцо пешеходный мостик, по которому можно будет попасть от комплекса «Минск-Мир» на сторону ул. Серова.
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