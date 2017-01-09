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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ ОДЕЖДУ И ОБУВЬ НА 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
09:49 10.01.2017
Сотрудники Гродненской региональной таможни изъяли около 3 тыс. единиц новой одежды и обуви стоимостью около 40 тыс. рублей, которые перевозились под видом бывшего в употреблении товара.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного таможенного комитета, грузовой автомобиль «Вольво» следовал из Литвы на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Бенякони». В ходе досмотра машины выяснилось, что под видом бывшего в употреблении товара перевозятся новые предметы обуви и одежды.
По данному факту Гродненская региональная таможня начала административный процесс по ст. 14.5 КоАП Беларуси.
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