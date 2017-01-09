Сотрудники Гродненской региональной таможни изъяли около 3 тыс. единиц новой одежды и обуви стоимостью около 40 тыс. рублей, которые перевозились под видом бывшего в употреблении товара.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного таможенного комитета, грузовой автомобиль «Вольво» следовал из Литвы на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Бенякони». В ходе досмотра машины выяснилось, что под видом бывшего в употреблении товара перевозятся новые предметы обуви и одежды.

По данному факту Гродненская региональная таможня начала административный процесс по ст. 14.5 КоАП Беларуси.