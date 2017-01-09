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ЭКОНОМИКА РБ


ФЕРМЕРСКИЕ УГОРЬ И БАРАНИНА ВИТЕБЩИНЫ ВОШЛИ В ПЕРВУЮ В БЕЛАРУСИ ГАСТРОНОМИЧЕСКУЮ КАРТУ
09:32 10.01.2017

Фермерские угорь и баранина Витебщины вошли в первую в Беларуси гастрономическую карту, пишет газета «Витебские вести».

По инициативе компании «Боржоми» в 2016 году была организована серия гастрономических экспедиций по всей Беларуси. На протяжении полугода команда экспертов, блогеров и журналистов колесила по стране в поисках аутентичных и, разумеется, самых вкусных продуктов и блюд, которыми может похвастаться тот или иной регион. Как отметила представитель «Боржоми» и организатор экспедиций Екатерина Килбас, целью было изучить реальную жизнь больших и маленьких хозяйств, фермерств, которые производят отечественные продукты, являющиеся поводом для гордости.

Но главный итог кулинарных странствий – создание первой белорусской гастрономической карты локальных продуктов. «Вкусные достопримечательности» были отмечены на просторах Витебщины.

В топ лучших продуктов вошел угорь из деревни Мурашки Миорского района, произведеный первым и единственным в Беларуси рыбоводным фермерским хозяйством «Актам Фиш» по выращиванию данного деликатеса.

Также пришлась по вкусу экспедиторам баранина с хутора Едишки, что на Браславщине. Чтобы мясо было отменным, здесь животных не вакцинируют, вскармливают только сеном, парным молоком, зерном и овощами.

Тройку лидеров вкусных и полезных натуральных продуктов замыкает молоко из Шумилинского района. Четыре семьи активно развивают здесь молочное хозяйство, у каждой из них — от 6 до 20 коров, не считая другой живности. «Местные говорят, что нет ничего полезнее шумилинского молока, сделанного с душой», – отмечают эксперты.

Эти подсказки, уверены организаторы и участники проекта, пригодятся не только туристам, но и самим белорусам, которые все чаще предпочитают отечественные натуральные продукты.
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