Инвестпрограммой на первоочередной снос в Минске ветхих отселенных объектов в 2017 г. предусмотрено около 4 млн рублей, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщила 9 января директор Минского городского территориального фонда государственного имущества Галина Степуренко на оперативном совещании в столичной администрации, сформированный на 2017–2019 г. календарный график вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Минска, включает 41 объект. Из них 12 подлежат реконструкции, 2 — капитальному ремонту, 9 — сдаче в аренду, 3 — безвозмездной передаче, 15 — сносу (10 — в 2017 г.).

Г. Степуренко уточнила, что в городе продолжается системная работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объектов и наведению порядка на закрепленных за ними территориях. Эта работа ведется во взаимодействии со специалистами администраций районов, депутатского корпуса, санитарно-эпидемиологической службы, МЧС, Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В декабре 2016 г. по результатам инвентаризации в перечень включены 167 неиспользуемых и неэффективно используемых объектов всех форм собственности. Сформирован блок мер и мероприятий по обследованию объектов и территорий с участием перечисленных служб.

«В 2017 г. будет поквартально актуализироваться перечень объектов, к которым станут применяться повышенные налоги на недвижимость и землю, - сообщила Г. Степуренко. - Так, применение в качестве мер воздействия на собственников неиспользуемых объектов повышенных в 10 раз коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и на землю с 4-го квартала 2016 г. обеспечило поступление в бюджет около 500 тыс. деноминированных рублей».

В 2017 г. будет продолжена работа по сокращению количества неиспользуемых площадей. Всего по состоянию на конец 2016 г. их общая площадь составляет 239,8 тыс. кв. м, или 2,2% от общего размера недвижимого имущества, закрепленного за коммунальными организациями.

«В минувшем году в рамках организованной работы по содействию представителям малого и среднего бизнеса 163 предпринимателям предоставлены преференции по снижению арендной платы, - пояснила директор фонда. - Под условия создания рабочих мест с минимальными коэффициентами на аукционные торги выставлено право аренды на 72 объекта, из которых реализованы права в отношении 22 помещений. Чтобы повысить результативность принимаемых мер по сокращению количества свободных площадей совместно с администрациями районов, арендодателями будет продолжена работа по организации широкой рекламной кампании для привлечения потенциальных инвесторов».

Будут реализованы и другие мероприятия.