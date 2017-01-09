ЭКОНОМИКА РБ

МГЖХ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛФОНДА

16:07 09.01.2017 ГО «Минское городское жилищное хозяйство» 12 января проведет прямую линию по вопросам технического обслуживания и эксплуатации жилищного фонда. Как сообщает пресс-служба Мингорисполкома, отвечать на вопросы граждан с 14:00 до 16:00 по телефону 327-43-82 будет заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам МГЖХ Юрий Кукашук.