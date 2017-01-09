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ЭКОНОМИКА РБ
МГЖХ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛФОНДА
16:07 09.01.2017
ГО «Минское городское жилищное хозяйство» 12 января проведет прямую линию по вопросам технического обслуживания и эксплуатации жилищного фонда.
Как сообщает пресс-служба Мингорисполкома, отвечать на вопросы граждан с 14:00 до 16:00 по телефону 327-43-82 будет заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам МГЖХ Юрий Кукашук.
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