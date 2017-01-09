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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВЕРШИЛИСЬ РАБОТЫ ПО ГАЗИФИКАЦИИ ДЕРЕВНИ ПАЛУЖ И АГРОГОРОДКА ЯНОВКА КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
15:19 09.01.2017
by/news/09-01-2017-08-54/40494
МИНСК, 9 января /ЭКОПРЕСС/. В первые дни 2017 года природный газ пришел в деревню Палуж и агрогородок Яновка Краснопольского района, пишут >«Могилевские ведомости»
Работы по газификации этих населенных пунктов выполнялись в рамках реализации Госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Всего в 2016 году в Могилевской области по чернобыльской программе были построены подводящие, распределительные газопроводы протяженностью 35 километров, а также внутридомовые сети для газификации 266 жилых домов: 95 – в деревне Сапежинка Быховского района, 59 – в Палуже-1 и 112 - в Яновке.
За все время газификации, сообщили на предприятии, в Могилевской области построено и введено в эксплуатацию более 6,5 тысячи километров сетей газоснабжения, газифицировано 303 населенных пункта, «голубое топливо» сегодня подается в 460 тысяч квартир.
За все время газификации, сообщили на предприятии, в Могилевской области построено и введено в эксплуатацию более 6,5 тысячи километров сетей газоснабжения, газифицировано 303 населенных пункта, «голубое топливо» сегодня подается в 460 тысяч квартир.
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