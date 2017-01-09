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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛАСЬ АКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ТРУДНОДОСТУПНЫХ УЧАСТКОВ НА БУРЕЛОМАХ В СМОЛЕВИЧСКОМ И ЧЕРВЕНСКОМ ЛЕСХОЗАХ
14:55 09.01.2017
С наступлением морозов началась активная разработка труднодоступных участков на буреломах в Смолевичском и Червенском лесхозах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, на 1 января на труднодоступных участках лесфонда, поврежденного летними ураганами, оставалось неразработанными почти 86 тысяч кубометров древесины. Вся она находится на переувлажненных участках, куда практически невозможно завезти технику. Низкие отрицательные температуры, установившиеся в первой декаде января, позволили лесхозам зайти на эти болота, чтобы приступить к разработке буреломов и вывозке заготовленной древесины.
В Министерстве лесного хозяйства 6 января прошло экстренное заседание штаба по ликвидации последствий урагана, на котором руководитель отрасли поставил задачу не упустить благоприятные погодные условия и завершить разработку труднодоступных участков в максимально сжатые сроки – до 1 февраля.
Вывозка и реализация всей древесины должна быть завершена до 1 апреля.
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