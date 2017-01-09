|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В ПЕРИОД РОЖДЕСТВЕНСКИХ И НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ПЕРЕВЕЗЛА ПОЧТИ 7 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ
14:50 09.01.2017
В период с 24 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Детской железной дорогой имени К.С.Заслонова Минского отделения БЖД поездом «Новогодний экспресс» перевезено 6 тысяч 850 пассажиров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БД, в нынешнем праздничном сезоне Детской железной дорогой совместно с Минским Дворцом культуры и спорта железнодорожников на станции Сосновый Бор было организовано театрализованное представление «В гости к Деду Морозу».
Дети встретились с лесными обитателями, сказочными героями: Карлсоном, разбойниками, Дедом Морозом и Снегурочкой, приняли участие в новогодних конкурсах и играх, посетили аттракционы, познакомились с жителями мини-зоопарка, а также прокатились на пони и лошади.
Всего было проведено около 50 новогодних представлений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2017
Курсы в банках
на 09.01.2017
Конвертация в банках
на 09.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте