В период с 24 декабря 2016 года по 8 января 2017 года Детской железной дорогой имени К.С.Заслонова Минского отделения БЖД поездом «Новогодний экспресс» перевезено 6 тысяч 850 пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БД, в нынешнем праздничном сезоне Детской железной дорогой совместно с Минским Дворцом культуры и спорта железнодорожников на станции Сосновый Бор было организовано театрализованное представление «В гости к Деду Морозу».

Дети встретились с лесными обитателями, сказочными героями: Карлсоном, разбойниками, Дедом Морозом и Снегурочкой, приняли участие в новогодних конкурсах и играх, посетили аттракционы, познакомились с жителями мини-зоопарка, а также прокатились на пони и лошади.

Всего было проведено около 50 новогодних представлений.