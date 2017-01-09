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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕМП РОСТА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ТОРФОБРИКЕТНОГО ЗАВОДА «ДИТВА» В 2016 ГОДУ СОСТАВИЛ 126%
14:29 09.01.2017

Темп роста объемов производства торфобрикетного завода «Дитва» в 2016 году к уровню 2015 года составил 126%, пишет «Гродненская правда».

Показатель по энергосбережению – минус 5%. Выручка от реализации продукции составила 124,8% к уровню 2015 года. Рентабельность реализованной продукции – 8,4%, рентабельность продаж – 7%.

ОАО «Торфобрикетный завод «Дитва» – одно из крупнейших предприятий на территории Беларуси по добыче торфа и производству топливных брикетов, древесного угля, удобрений «Биогумус». Образованный в 1969 году прошлого века, завод ведет добычу торфа с 1972 года, производство торфяных брикетов – с 1975 года.

«Половина произведенного брикета топливного отправляется на внутренний рынок: в филиал «Гроднооблтопливо» и в Витебскую область. Мы обеспечиваем экономичным теплом Лиду, Щучин, Вороново, Берестовицу, Новогрудок, Мосты, часть Гродно. Что касается внешнего рынка, 80 процентов экспорта уходит в Литву, небольшие партии – в Калининградскую область, Польшу, Германию. Нынче осваиваем новый рынок – Эстонию. Кроме того, с 2016 года предприятие осуществляет регулярные поставки сушенки торфяной в ОАО «Красносельскстройматериалы» для цементной отрасли», – рассказал директор ОАО «Торфобрикетный завод «Дитва» Казимир Банцевич.

Торфобрикетный завод «Дитва» постоянно ищет резервы экономического развития с учетом решения задач по подъему производства, повышению качества и конкурентоспособности продукции, снижению ее себестоимости, расширению рынков сбыта, улучшению финансового положения предприятия.

Внедрены и успешно работают системы управления качеством продукции, охраной труда и охраной окружающей среды. Получены соответствующие международные сертификаты. Существенно обновился парк специализированной техники, приобретены тракторы, уборочные и штабелирующие машины, проведена реконструкция насосных станций, где установлено новое высокоэффективное оборудование. Реконструированы склад готовой продукции и склад перегрузки.

В ушедшем году проведена очередная реконструкция котельной, которая предусматривала демонтаж котла, работающего на газообразном топливе, и установку котла КЕ-10-14 с предтопком ООО «НЕСТ» для слоевого сжигания фрезерного торфа. Нынче установка проходит режимно-наладочные испытания. По словам главного инженера завода Семена Конановича, это позволит заводу полностью уйти от потребления природного газа и использовать для выработки теплоэнергии только местные виды топлива. Срок окупаемости проекта – 2-2,5 года.
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