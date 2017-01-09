Ошмянское ЖКХ производит и использует новый вид топлива, пишет «Гродненская правда».

Одно из сельхозпредприятий района приобрело линию по изготовлению топливных пеллет из соломы. Но, когда оборудование было закуплено, в районе решили, что специфика производства более подходит для котельного хозяйства, а коммунальники смогут более эффективно распорядиться оборудованием, приобретенным за средства инвесторов.

«Оборудование отдали нам безвозмездно, и не воспользоваться такой возможностью мы просто не могли. Проанализировав ситуацию, мы решили сделать ставку на другой вид сырья для изготовления пеллет», – сказал директор Ошмянского РУП ЖКХ Сергей Беленков.

Твердые одревесневшие стебли льна – головная боль для льноперерабатывающих заводов, которые вынуждены складировать их на производственных территориях, усложняя пожароопасную и экологическую обстановку.

На первом этапе пришлось понести дополнительные затраты на переоборудование линии. Для подачи сырья в молотковую камеру вместо транспортера приспособили воздушный рукав, заменили пресс-гранулятор – ведь для костры отверстия матрицы, через которые продавливается разогретая масса, должны быть больше в диаметре. Для консультаций пригласили специалиста машиностроительного завода из Литвы, производителя оборудования.

Для соблюдения требований охраны труда пришлось практически заново пересматривать некоторые нормы – от уровня шума до температуры в помещении и запыленности. Процесс наладки оборудования шел одновременно с поиском качественного сырья. Сейчас костра завозится из Постав.

Несколько лет назад Ошмянское РУП ЖКХ купило автомашину с полуприцепом, оснащенным системой подвижных полов. Длина кузова – 22 метра, разгрузка длится 30–40 минут. Раньше технику использовали исключительно для перевозки торфа на городские котельные, теперь она пригодилась и для подвоза костры.

В час пеллетная линия может переработать до 700 килограммов отходов льна, хотя производительность ее можно повысить до 1200 килограммов.

Котел мощностью 30–70 кВт, который в качестве топлива использует пеллеты из льнокостры, отапливает административный корпус очистных сооружений. Пеллеты загружаются в бункер-дозатор, и обязанности оператора на этом заканчиваются. Температурный режим и все необходимые параметры поддерживает автоматика, а за показателями можно следить на мониторе компьютера или экране смартфона. Управлять процессом можно дистанционно. Одной порции загрузки хватает на 2–3 дня. Ни дыма, ни звука работы транспортеров, которые слышны в котельных, работающих на местных видах топлива, здесь нет. После сгорания содержимого бункера – а это 350 килограммов пеллет – остается совсем немного отходов: около двух килограммов пепла.

При реконструкции котельных по программе «Энергосбережение» в агрогородках Жупраны и Боруны Ошмянского района отдали предпочтение новому виду топлива – пеллетам из костры. В сельских котельных внедрение пеллетных котлов позволяет сократить четырех операторов и оставить лишь одного работника. С увеличением числа таких теплоисточников можно контроль за работой оборудования возложить на мобильную бригаду.

«Себестоимость гигакалории тепла, полученной от сжигания пеллет, по сравнению с дровами и щепой можно уменьшить на 20% только за счет сокращения трудовых затрат. Кроме того, эта технология решает не только вопросы энергосбережения, но и проблему отходов», – отметил С. Беленков.

Получение тепла – не единственный резерв использования пеллет из костры льна. Если добавить в гранулы ароматизатор, пеллеты можно использовать в качестве подстилки для животных и наполнителя туалетов для домашних питомцев.