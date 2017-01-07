Многофункциональные ветеринарные препараты для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных и домашних животных разработаны в Белорусском государственном университете.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, новые лекарственные средства являются инновационными фармацевтическими препаратами и не имеют зарубежных аналогов.

В ветеринарии появились терапевтические средства, которые воздействуют не на инфекционный фактор – вирусы, бактерии, грибы, вне- и внутриклеточные паразиты, а на инфицированный организм, подавая сигнал о возникших проблемах. Это мобилизует собственные защитные механизмы животных. Действующими веществами новых препаратов являются белковые молекулы, получаемые биотехнологическим способом, но полностью идентичные природным.

Таким образом, создана возможность лечения животных не чужеродными для них веществами, а их собственными средствами защиты за счет введения в нужное время и в нужных количествах препаратов, содержащих сигнальные молекулы - цитокины.

Новые медикаменты позволяют одновременно проводить лечебные и профилактические мероприятия. Принципы применения их в терапии полностью соответствуют принципам «Органического питания» и не наносят вреда ни животным, ни потребителям животноводческой продукции.

Главными отличительными особенностями ветеринарных лекарств стали многофункциональность и видоспецифичность. Это проявляется в одновременной иммуномодулирующей, антипролиферативной (онкология), противовирусной, противогрибковой, антипаразитарной и антибактериальной активностях.

Кроме того, медикаменты оказывают антистрессовое действие, плодотворно влияют на репродуктивные функции животных, увеличивают напряженность и длительность иммунитета при вакцинациях, сокращают время лечения в 2-3 раза, «включают» иммунные процессы уже через 6-12 часов после инъекции, а также позволяют сохранить поголовье заболевших на 95% и более. Многие заболевания животных из разряда «Специфические методы лечения не разработаны» переходят в разряд «Эффективно лечится по схеме …».

Одним из преимуществ новых лекарств является также отсутствие необходимости выдержки сроков по молоку и мясу во время и после применения медикаментов.

В настоящее время разработана линейка препаратов для профилактики и лечения отдельно для каждого вида животных. Для крупного рогатого скота предлагаются «Биферон-Б», «Гентабиферон-Б», «Энрофлоксаветферон-Б», «Субмастин-КРС», «Диомаст-КРС». Для свиней «Биферон-С», «Гентабиферон-С». Для лошадей «Лоферон», «Ципроферон-Л», а для домашних животных – «Фанниферон», «Ципрофан».

«Фанниферон» показал ограниченную видоспецифичность и с успехом применяется для лечения не только собак, но и кошек, пушных верей, кроликов, причем успешно со 100% эффективностью лечится ранее «неизлечимый» миксоматоз.

Всего прошли государственную регистрацию и зарегистрировано более 20 препаратов и 40 субстанций.

Новые ветеринарные лечебные препараты разработаны сотрудниками кафедры микробиологии и лаборатории биотехнологии биологического факультета БГУ под руководством заведующего данной кафедры профессора Владимира Прокулевича.