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ЭКОНОМИКА РБ
НАБИРАЕТ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ СОЖ В СЛАВГОРОДСКОМ РАЙОНЕ
13:25 09.01.2017
В Славгородском районе набирают ход работы по строительству мостового перехода через реку Сож на автодороге Р-140 Славгород – Краснополье, начавшиеся в прошлогоднем октябре, пишут «Могилевские ведомости».
Как сообщили в «Могилевавтодоре», эта работа не приостанавливается и зимой -- все, что можно выполнять при низких температурах воздуха, будет делаться.
К настоящему времени уже выполнены работы по созданию рабочих площадок на опорах №1-13, строительной площадки на правом берегу реки, завершено устройство опор моста №1-4. В процессе производства сегодня находится устройство опор №5-9. Кроме того, Дорожно-строительный трест №3 инициировал работы по устройству земляного полотна на подходах к мостовому переходу.
Длина моста по проекту составит почти 500 метров. Общая продолжительность осуществляемого ОАО «Мостострой» строительства - 33 месяца.
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