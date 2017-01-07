В Славгородском районе набирают ход работы по строительству мостового перехода через реку Сож на автодороге Р-140 Славгород – Краснополье, начавшиеся в прошлогоднем октябре, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщили в «Могилевавтодоре», эта работа не приостанавливается и зимой -- все, что можно выполнять при низких температурах воздуха, будет делаться.

К настоящему времени уже выполнены работы по созданию рабочих площадок на опорах №1-13, строительной площадки на правом берегу реки, завершено устройство опор моста №1-4. В процессе производства сегодня находится устройство опор №5-9. Кроме того, Дорожно-строительный трест №3 инициировал работы по устройству земляного полотна на подходах к мостовому переходу.

Длина моста по проекту составит почти 500 метров. Общая продолжительность осуществляемого ОАО «Мостострой» строительства - 33 месяца.