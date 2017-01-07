ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАБИРАЕТ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ СОЖ В СЛАВГОРОДСКОМ РАЙОНЕ
13:25 09.01.2017

В Славгородском районе набирают ход работы по строительству мостового перехода через реку Сож на автодороге Р-140 Славгород – Краснополье, начавшиеся в прошлогоднем октябре, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщили в «Могилевавтодоре», эта работа не приостанавливается и зимой -- все, что можно выполнять при низких температурах воздуха, будет делаться.

К настоящему времени уже выполнены работы по созданию рабочих площадок на опорах №1-13, строительной площадки на правом берегу реки, завершено устройство опор моста №1-4. В процессе производства сегодня находится устройство опор №5-9. Кроме того, Дорожно-строительный трест №3 инициировал работы по устройству земляного полотна на подходах к мостовому переходу.

Длина моста по проекту составит почти 500 метров. Общая продолжительность осуществляемого ОАО «Мостострой» строительства - 33 месяца.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.01.2017
валюта курс
EUR 2.0676
USD 1.9538
RUB 3.2769
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0650 -0.0026
USD 1.9597 +0.0059
RUB 3.2723 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0530 2.0630
USD 1.9510 1.9590
RUB 3.2500 3.2750
подробнее

Конвертация в банках
на 09.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0570
EUR/RUB 62.7900 63.4400
USD/RUB 59.6000 60.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте