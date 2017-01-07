Выполнен монтаж второго объекта Белорусской антарктической станции, сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе НАН Беларуси.

По информации начальника Белорусской антарктической экспедиции Алексея Гайдашова, научно-исследовательское судно «Академик Федоров» подошло к берегам ледового континента в конце декабря 2016 г. В период 27-29 декабря 2016 г. успешно проведена воздушная транспортная операция по доставке личного состава, материального обеспечения и конструкций второго объекта Белорусской антарктической станции с борта судна к месту базирования белорусской экспедиции у горы Вечерняя в Антарктиде. Начался очередной 9-й этап изучения Антарктики специалистами белорусской антарктической экспедиции, сформированной НАН Беларуси, в составе 6 человек: Алексей Гайдашов – начальник экспедиции, Юрий Гигиняк – инженер-эколог, Алексей Захватов – инженер-механик, мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, Игорь Змиевский – механик, Петр Пополамом – электромонтер, Вадим Свидимский – инженер-радиометрист.

На сегодня участниками экспедиции выполнен монтаж элементов 2-го объекта БАС - установочного основания-платформы под четыре секции и одной служебной секции из состава восьмисекционного лабораторно-жилого модуля. Указанные объекты введены в эксплуатацию. Успешное проведение высадки членов экспедиции и доставке материально-технического обеспечения к берегам Антарктиды стало возможным благодаря высокому профессионализму, четкой и слаженной работе коллектива НАН Беларуси, белорусских и российских полярников, экипажей НЭС «Академик Федоров» и вертолетной авиации судна.

Белорусская антарктическая экспедиция приступила к работе в автономном режиме. Личный состав экспедиции здоров и приступил к проведению инженерно-технических мероприятий по вводу в эксплуатацию ранее доставленных на станцию объектов Белорусской антарктической станции и выполнению программы научных исследований, которая включает широкий комплекс работ как на белорусской станции, так и на ряде российских антарктических станций. Это – комплексный наземный и спутниковый мониторинг атмосферы и подстилающей поверхности в Антарктиде, радиационная калибровка спектральной аппаратуры белорусских и российских спутников БКА и Канопус-В по снежному полигону в Антарктиде; исследования влияния малых газовых составляющих атмосферы на сезонные вариации ультрафиолетового облучения в приземном слое и водных экосистемах в районе БАЭ и по ходу движения НЭС; комплексное исследование, оценка перспектив использования биологических ресурсов и экологический мониторинг биотических компонентов окружающей среды Антарктики; исследование изменений природной среды и климата Земли Эндерби, Восточная Антарктика и прилегающих территорий под влиянием природных и антропогенных факторов; регистрация основных метеорологических параметров, оперативное метеорологическое обеспечение деятельности БАЭ, полетов авиации и морского судоходства.

Торжественный старт очередной Белорусской антарктической экспедиции (БАЭ) был дан в конце октября 2016 г. в Национальной академии наук Беларуси. А уже в начале ноября из Минска в С. Петербург на борт НЭС «Академик Федоров» отправлено около 40 тонн экспедиционного груза, включая конструкции второго объекта Белорусской антарктической станции. С середины ноября 2016 г. начата поэтапная отправка личного состава БАЭ в Антарктику.

Создание Белорусской антарктической станции продолжается в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Мониторинг полярных районов Земли, создание белорусской антарктической станции и обеспечение деятельности полярных экспедиций» Государственной программы «Новые и высокие технологии и техника» на 2016-2020 годы.