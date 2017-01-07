Хозяйства Гродненской области продолжают наращивать производство свинины, пишет «Гродненская правда».

Как рассказал заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Игорь Сорокин, Гродненщина всегда отличалась высокой степенью интенсификации свиноводческой отрасли: имея 15% общереспубликанской площади пашни, область производит 24% свинины в общереспубликанском объеме.

До 2013 года на Гродненщине производство свинины неуклонно росло. Однако в связи с проведением защитных мероприятий против распространения инфекционных заболеваний были закрыты свиноводческие фермы, которые не обеспечивали биологическую защиту и имели низкую экономическую эффективность и высокую степень износа зданий и оборудования. Эта вынужденная мера была полностью оправдана.

В 2013–2015 годах проведена большая работа по усилению биологической защиты свиноводческих объектов, изъятию дикого кабана как источника распространения инфекции и восстановлению ранее закрытых ферм и комплексов. В результате за 11 месяцев 2016 года произведено 95,8 тыс. тонн свинины, что на 3,9 тыс. тонн (на 4,2%) выше уровня 2015 года. Численность свиней на 1 декабря 2016 года составила 653,9 тыс. голов, что на 26 тысяч голов выше аналогичного уровня предыдущего года.

Среднесуточный привес за январь–ноябрь 2016 года составил 606 граммов. Значительно выше этот показатель в хозяйствах Гродненского и Новогрудского районов – 691 и 663 грамма соответственно. Лидерами в производстве свинины среди сельскохозяйственных организаций являются СПК «Обухово», где получают ежедневно привес 743 грамма, СПК имени В.И. Кремко Гродненского района (737 граммов), СПК имени Воронецкого Берестовицкого района (710 граммов).

В свиноводстве взят курс на технологическую модернизацию крупных специализированных комплексов в соответствии с новейшими достижениями научно-технического прогресса. В СПК «Луки-Агро» Кореличского района реконструировали 13 производственных помещений на 8,1 тыс. голов. На 1 декабря 2016 года на комплексе содержалось 8,3 тыс. голов. До 2018 года будет проведена реконструкция остальных помещений с увеличением количества скотомест до 12 тыс. В 2015 году в СПК имени Черняховского Кореличского района завершили строительство племенной фермы и репродуктора по получению 28 тыс. поросят в год, которые будут откармливаться на реконструированном комплексе в СПК «Маяк-Заполье». На построенном свиноводческом комплексе на 24 тыс. голов откорма в год в РСУП «Волковысское» Волковысского района уже содержится 10,3 тыс. свиней.

На этом работа по строительству и реконструкции не останавливается. Заключены инвестиционные договоры с ООО «Биоком» и ИООО «Белдан» на новое строительство свиноводческих комплексов на 55 тыс. голов откорма в год каждый в Берестовицком и Слонимском районах. С введением их в строй производство свинины в области к 2020 году увеличится на 12 тыс. тонн.

Ввод новых мощностей наряду с ростом среднесуточных привесов на действующих комплексах и фермах позволят в 2017 году в полной мере восстановить свиноводческую отрасль. По предварительным расчетам, в 2017 году в сельскохозяйственных организациях будет произведено 112,5 тыс. тонн свинины. К 2020 году производство вырастет до 119 тыс. тонн. Кроме того, в личных подсобных хозяйствах будет произведено около 5 тыс. тонн свинины. В целом же по области – 124 тыс. тонн, что полностью соответствует параметрам Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016 – 2020 годы.