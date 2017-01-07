|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СТИПЕНДИИ НА 2017 ГОД НАЗНАЧЕНЫ 99 ПЕРСПЕКТИВНЫМ МОЛОДЫМ АСПИРАНТАМ
12:45 09.01.2017
Стипендии президента Беларуси на 2017 год назначены 99 перспективным молодым аспирантам, выполняющим диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной и научно-технической деятельности. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе главы государства, в числе аспирантов представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных, социальных и гуманитарных наук, наук о Земле.
Практическая значимость их научных достижений подтверждена актами о внедрении полученных результатов в производство, лечебную практику учреждений здравоохранения, образовательный процесс, патентами на изобретения и полезные модели или положительными решениями на выдачу патента. Результаты всех диссертационных исследований опубликованы в научных изданиях, представлены на республиканских и международных конференциях и симпозиумах.
Принятие распоряжения направлено на поддержку молодых научных кадров, развитие научных школ и научного потенциала Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2017
Курсы в банках
на 09.01.2017
Конвертация в банках
на 09.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте