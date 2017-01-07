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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СТИПЕНДИИ НА 2017 ГОД НАЗНАЧЕНЫ 99 ПЕРСПЕКТИВНЫМ МОЛОДЫМ АСПИРАНТАМ
12:45 09.01.2017

Стипендии президента Беларуси на 2017 год назначены 99 перспективным молодым аспирантам, выполняющим диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной и научно-технической деятельности. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе главы государства, в числе аспирантов представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных, социальных и гуманитарных наук, наук о Земле.

Практическая значимость их научных достижений подтверждена актами о внедрении полученных результатов в производство, лечебную практику учреждений здравоохранения, образовательный процесс, патентами на изобретения и полезные модели или положительными решениями на выдачу патента. Результаты всех диссертационных исследований опубликованы в научных изданиях, представлены на республиканских и международных конференциях и симпозиумах.

Принятие распоряжения направлено на поддержку молодых научных кадров, развитие научных школ и научного потенциала Беларуси.
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