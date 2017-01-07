ОАО «Стройдетали» планирует увеличить объем производства садовых домокомплектов с 432 домокомплектов на сумму 1262,1 тыс. руб. в 2017 г., до 864 штук в год в натуральном выражении и до 2524,3 тыс. руб. в стоимостном в 2018 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», проект «Создание нового производства садового домостроения с модернизацией действующих мощностей», реализуемый ОАО «Стройдетали», определен постановлением Совета министров №1 от 3 января 2017 г. как важнейший инвестиционный проект в деревообработке.

Стратегия развития ОАО «Стройдетали» на ближайшие годы предусматривает проведение мероприятий по освоению производства садовых домиков и модернизации существующих мощностей. Главной задачей является увеличение объемов выпуска продукции при одновременном повышении ее качества.

Реализация проекта позволит: повысить эффективность производства; увеличить глубину переработки древесины; обеспечить рост технологического уровня производства; увеличить объем производства продукции; эффективно использовать потребляемые лесосырьевые ресурсы, основные и вспомогательные материалы; нарастить объем поставок в дальнее зарубежье; загрузить производство и сохранить порядка 500 рабочих мест; увеличить поступление валютной выручки; обеспечить поступление налогов в бюджет.

На финансирование капитальных затрат ОАО «Стройдетали» не планирует привлекать заемные средства и не претендует на оказание господдержки. Все инвестиционные затраты (1271,2 тыс. руб.) будут профинансированы за счет собственных средств предприятия.

Для осуществления проекта предприятию потребуется увеличить объемы потребления древесного сырья. В 2017 году – примерно до 50 тыс. куб. м, в 2018-м еще больше. Статус важнейшего инвестиционного проекта дает предприятию право на заключение договоров аренды участков лесного фонда для самостоятельной заготовки древесины, необходимой для осуществления проекта, что является гарантом бесперебойного обеспечения сырьем и стабильности в цене входящего сырья.

ОАО «Стройдетали» входит в состав концерна «Беллесбумпром», является многоотраслевым предприятием, имеющим лесозаготовки, лесопиление, производство продукции деревообработки.

Предприятие специализируется на производстве межкомнатных деревянных дверей, имеет возможность выпускать двери не только из цельного массива хвойных пород, но также облицованные натуральным шпоном, шпоном файн-лайн. С 2011 года двери производства ОАО «Стройдетали» выпускаются под торговой маркой Vi LARIO.

Для диверсификации производства и завоевания новых рынков сбыта ОАО «Стройдетали» разработало и запустило в производство садовые и дачные домики, гаражи из профилированного бруса, окна, двери, ворота к ним. Данная продукция реализуется в страны Европейского союза. Строительство садовых дачных домиков как недорогая и комфортная альтернатива дачным домам является своевременным и актуальным видом производственной деятельности.

ОАО «Стройдетали» является экспорториентированным предприятием, реализуя за рубеж садовые и дачные домики из профилированного бруса, гаражи из профилированного бруса, окна, дверные комплекты, ворота для домиков и гаражей, пиломатериал, брикеты топливные. На внутреннем рынке предприятие продает двери.