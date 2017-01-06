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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 5,5 ТОНН ФИЛЕ ЛОСОСЯ НА 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
11:53 09.01.2017

Сотрудники Витебской таможни пресекли попытку незаконного перемещения на территорию Евразийского экономического союза мяса лосося стоимостью более 40 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Витебской таможни, товар следовал из Норвегии через автомобильный пункт пропуска «Урбаны». Водитель предоставил к оформлению документы, в соответствии с которыми в грузовом отсеке автомобиля перемещалась 21 т обрези лосося. Однако в ходе проведения таможенного контроля выявлено, что часть товара не соответствует заявленному наименованию и относится к «филе и прочим видам мяса лосося». Указав в документах другое наименование перемещаемого товара, субъект хозяйствования попытался уклониться от уплаты таможенных платежей в полном объеме.

В соответствии с законодательством более 5,5 т филе лосося, перевозимых под видом обрези, изъято.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.
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