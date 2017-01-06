Первая практическая конференция «Crisis management: практика управления персоналом в сложных ситуациях» пройдет в Белорусском государственном университете 21 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, участниками станут эксперты в области HR, руководители организаций, практикующие HR-специалисты из белорусских и зарубежных компаний. В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы, касающиеся антикризисного управления.

Сегодня многие компании оказываются в сложной ситуации, когда бизнес поставлен в условия необходимости радикальных изменений. Практика показывает, что на рынке остаются те, кто успевает быстро перестроиться и адаптироваться к новым условиям.

Участники практической конференции обсудят вопросы необходимости радикальных перемен в бизнес-деятельности, рассмотрят адаптационные методы внедрения изменений в трудовой коллектив, принципы эффективного менеджмента в кризисных условиях.

Выступления спикеров практико-ориентированы и включают набор инструментов для руководителей компаний и HR-директоров.

Спикерами конференции станут: Ярослав Каплан (председатель правления Латвийского представительства международной компании «Performia», владеющей авторской технологией найма продуктивных сотрудников и специализирующейся на эффективных решениях проблем с персоналом); Сергей Приходько (директор Департамента управления персоналом ЗАО «Альфа-Банк»); Сергей Колесников (консультант по организационному развитию и персоналу консалтинговой компании Pro Retail); Александр Почтаренко (собственник стоматологических кабинетов «3 дантиста»); Тимофей Савран (генеральный директор СП ООО «Цейс БелОМО); Александр Кнырович (предприниматель; соучредитель группы компаний «Сармат-СТИ»; ментор первого сезона "Мой бизнес" на ОНТ).

Специальным гостем мероприятия станет Игорь Бокий – 11-кратный чемпион Паралимпийских игр в плавании; призер 5 золотых и 1 бронзовой медалей Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, студент юридического факультета БГУ.

К участию в конференции приглашаются директора и менеджеры по персоналу, руководители компаний, собственники бизнесов и все желающие обменяться опытом реализации антикризисных программ в своих организациях.

Информацию об условиях участия можно получить на сайте конференции.