В Беларуси около 85% инвестиций в науку направляются на исследования прикладного характера. Об этом сообщил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, выступая 6 января на презентации Года науки в Беларуси.

"Наука в Беларуси всегда была высокорезультативной, отвечающей духу времени и соответствующей мировым критериям. Сейчас наука максимально интегрирована в экономику. Практически 85% инвестиций направляются на исследования прикладного характера в интересах отраслей. У нас нет результатов, пылящихся на полке, все они эффективно используются", - подчеркнул Владимир Гусаков.

По его словам, что за последнюю пятилетку ученые выполнили более 7,5 тыс. договоров с различными заказчиками на создание научно-технической продукции на общую сумму свыше Br609 млрд (неденоминированных). Подготовлено более 1 тыс. инновационных проектов.

"Научная сфера переходит на кластерную организацию. Начали работать созданные на базе НАН Беларуси междисциплинарные научно-исследовательские центры и научно-технологические кластеры поискового и стратегического характера. По наиболее востребованным направлениям создаются сквозные научно-производственные объединения. В качестве примера: создан научно-технологический парк "БелБиоград", призванный обеспечить реализацию полного цикла - от исследований и разработок до производства наукоемкой продукции", - рассказал он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на презентации были представлены основные направления и приоритеты развития науки в стране на 2017 год, наиболее значимые и прорывные проекты белорусских ученых в различных областях знаний.