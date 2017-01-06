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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА «КАЛЯДНЫ КІРМАШ» ПРОДЛИТСЯ В СТОЛИЦЕ ПО 15 ЯНВАРЯ
11:26 09.01.2017
Праздничная ярмарка «Калядны кірмаш» продлится в столице по 15 января, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в Мингорисполкоме, начало работы ярмарки на Октябрьской площади с 12:00 до 20:00 (с 8 января по 15 января). Торговые ряды в районе Дворца спорта на пр. Победителей развернутся с 12:00 до 21:00.
Гостей будут встречать горячими блинами, шашлыком, жареной картошкой, драниками, рождественскими сувенирами и подарками, сладостями, свежей выпечкой, горячим шоколадом и глинтвейном.
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