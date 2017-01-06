Праздничная ярмарка «Калядны кірмаш» продлится в столице по 15 января, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Мингорисполкоме, начало работы ярмарки на Октябрьской площади с 12:00 до 20:00 (с 8 января по 15 января). Торговые ряды в районе Дворца спорта на пр. Победителей развернутся с 12:00 до 21:00.

Гостей будут встречать горячими блинами, шашлыком, жареной картошкой, драниками, рождественскими сувенирами и подарками, сладостями, свежей выпечкой, горячим шоколадом и глинтвейном.