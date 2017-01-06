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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧИГИРИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ВОЗВОДИТСЯ НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
11:14 09.01.2017
Вопросы возведения туристического комплекса в окрестностях деревни Короткие Быховского района на побережье Чигиринского водохранилища обсуждены в ходе встречи на месте будущей новостройки помощника президента - главного инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова и председателя Быховского райисполкома Сергея Игнатенко с местным населением.
Как пишут «Могилевские ведомости», некоторые из жителей вышеназванной деревни, а также соседней Галеевки уже неоднократно выражали свои сомнения по поводу целесообразности строительства туркомплекса в этом районе. Их же коллективное обращение в Администрацию президента и стало основанием для нового обсуждения его аспектов.
Отмечалось, что проведенные проверки, в том числе прокурорская, не выявили в отношении будущего нового объекта туристической сферы региона нарушений природоохранного и земельного законодательств. Учтено и мнение местных жителей о доступе к Чигиринскому водохранилищу, размещении в его природоохранной зоне общедоступного пляжа. Даны гарантии и о нем, и о свободной пешеходной доступности к побережью водохранилища, занимаемому туркомплексом. Его инфраструктура будет возведена за пределами природоохранной зоны.
Решение, как подчеркнул Геннадий Лавренков, о реализации нового в регионе проекта принято. И туркомплексу быть.
Этот проект инвестиционной направленности. В его претворение в жизнь ООО «ТурКомплекс» вкладывает 500 тыс. рублей. Среди основных объектов новостройки – 11 гостевых домов, палаточный городок, солярии, спортивные зоны, причал, общий пляж, административное здание.
Планируется, что уже в нынешнем году будет завершен первый этап строительных работ по возведению нового туркомплекса. Подправится дорожниками и путь к нему.
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