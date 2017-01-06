Комитет государственного контроля Минской области выявил факты неэффективного использования оборудования по производству топливных гранул (пеллет). Недостатки вскрыты в ходе проведенного государственными контролерами в конце ноября 2016 г. мониторинга филиалов предприятия «Миноблтопливо».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в арендуемых Дзержинским филиалом ГП «Миноблтопливо» помещениях в д. Демидовичи Дзержинского района выявлено неэксплуатируемое с 2014 года оборудование по производству топливных гранул, а также 56,7 тонны произведенных топливных гранул стоимостью 5,9 тыс. руб., частично утративших товарный вид. Комплект оборудования для производства топливных гранул из соломы был приобретен в 2012 г., его стоимость на момент покупки в эквиваленте составляла более 140 тыс. долларов США.

Существенные затраты Дзержинский филиал несет при содержании указанного производственного участка: только за 2015 год и 10 месяцев 2016 г. арендная плата, зарплата сторожей и другие расходы составили 38,9 тыс. руб.

В Клецком филиале на момент проведения мониторинга оборудование по производству топливных гранул из соломы также не использовалось, а на складе находились произведенные 333,1 тонны топливных гранул из соломы стоимостью 127,3 тыс. руб. Стоимость данной линии, приобретенной в 2011 г., в эквиваленте составляла около 811 тыс. долларов США.

На производственном участке Вилейского филиала в д. Шиловичи Вилейского района во время мониторинга не эксплуатировалось оборудование по производству топливных пеллет из соломы (стоимость оборудования с учетом монтажа, пусконаладочных работ и обучения персонала составляла 48,9 тыс. долларов США), а также три пресс-подборщика для упаковки соломы, приобретенные при реализации инновационного проекта. В цехе находилось порядка 0,5 тонны утративших товарный вид пеллет из соломы и 0,4 тонны гранулированного комбикорма.

По информации руководства Вилейского филиала, отсутствие спроса на топливные пеллеты обусловило переоборудование в сентябре 2014 г. закупленной линии под производство для гранулирования муки (комбикорм). Вместе с тем объемы производства филиалом гранулированного комбикорма ежегодно сокращаются: в 2014 г. произведено 705,5 тонны, в 2015 г. – 653,5 тонны, за первое полугодие 2016 г. – всего лишь 61,3 тонны.

Единственным функционирующим участком, посещенным в ходе мониторинга, являлся участок по изготовлению топливных гранул из соломы Воложинского филиала в д. Филиппинята (в близлежащих деревнях под специальными навесами складировалась заготовленная солома). Впрочем, объемы производства и реализации пеллет здесь также сокращаются.

Необходимо отметить, что организация производства топливных гранул (пеллет) из соломы на базе Дзержинского, Клецкого, Вилейского и Воложинского филиалов осуществлялась в рамках реализации ГП «Миноблтопливо» Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007-2010 годы с предусмотренным выходом на проектные мощности в 2012-2013 годах (выпуск востребованной, экспортоориентированной продукции).

По итогам мониторинга Комитетом госконтроля Минской области внесены предложения Миноблисполкому по исправлению сложившейся ситуации, в том числе по определению объемов и стоимости утративших потребительские свойства пеллет и возмещению причиненного вреда за счет виновных лиц. Предложено также регламентировать процесс изготовления и реализации пеллет и разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности данной продукции.