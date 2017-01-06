ОАО «БЕЛАЗ» с конца 2016 года и в течение первого полугодия 2017 года для горнодобывающих предприятий АО «СУЭК» (Россия) в общей сложности поставит более 30 карьерных самосвала грузоподъёмностью 130 и 220 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, также на I полугодие 2017 года законтрактовано более 45 карьерных самосвалов в адрес АО «УК «Кузбассразрезуголь» (Россия) грузоподъемностью 130 и 220 тонн.

ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» поставляет карьерную технику и специальное транспортное оборудование в 72 страны мира. Наиболее широко белорусская техника представлена на российском рынке.

К крупным и лояльно ориентированным клиентам предприятия в российском регионе можно отнести ПАО «Кузбасская топливная компания», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «СУЭК», АО «Южуралзолото Группа Компаний», ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», ПАО «Северсталь», ООО «Промугольсервис», ПАО «Мечел», АК «АЛРОСА», ПАО «Полюс» и других. В частности, 17 единиц продукции ОАО «БЕЛАЗ» было поставлено в ПАО «Кузбасская топливная компания», которая является одним из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России.