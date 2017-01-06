ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА ПОСТАВИТ В РОССИЮ БОЛЕЕ 75 САМОСВАЛОВ
10:35 09.01.2017

ОАО «БЕЛАЗ» с конца 2016 года и в течение первого полугодия 2017 года для горнодобывающих предприятий АО «СУЭК» (Россия) в общей сложности поставит более 30 карьерных самосвала грузоподъёмностью 130 и 220 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, также на I полугодие 2017 года законтрактовано более 45 карьерных самосвалов в адрес АО «УК «Кузбассразрезуголь» (Россия) грузоподъемностью 130 и 220 тонн.

ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» поставляет карьерную технику и специальное транспортное оборудование в 72 страны мира. Наиболее широко белорусская техника представлена на российском рынке.

К крупным и лояльно ориентированным клиентам предприятия в российском регионе можно отнести ПАО «Кузбасская топливная компания», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «СУЭК», АО «Южуралзолото Группа Компаний», ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», ПАО «Северсталь», ООО «Промугольсервис», ПАО «Мечел», АК «АЛРОСА», ПАО «Полюс» и других. В частности, 17 единиц продукции ОАО «БЕЛАЗ» было поставлено в ПАО «Кузбасская топливная компания», которая является одним из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.01.2017
валюта курс
EUR 2.0676
USD 1.9538
RUB 3.2769
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0676 -0.004
USD 1.9538 -0.0115
RUB 3.2769 +0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0530 2.0630
USD 1.9510 1.9590
RUB 3.2500 3.2750
подробнее

Конвертация в банках
на 09.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0570
EUR/RUB 62.7900 63.4400
USD/RUB 59.6000 60.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте