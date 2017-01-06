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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ЗАМНАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА «МИНСКАЯ ПОЧТА» ПРОЙДЕТ 9 ЯНВАРЯ
09:48 09.01.2017

Заместитель начальника производства «Минская почта» по продвижению услуг и продажам Елена Трубач 9 января проведет прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», задать вопросы по абонементному обслуживанию юридических лиц почтовым курьером каждый день можно будет с 14:00 до 16:00 по телефону 293-59-09.

В этот день также будет организован прием граждан с 16:00 до 20:00.
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