Заместитель начальника производства «Минская почта» по продвижению услуг и продажам Елена Трубач 9 января проведет прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», задать вопросы по абонементному обслуживанию юридических лиц почтовым курьером каждый день можно будет с 14:00 до 16:00 по телефону 293-59-09.

В этот день также будет организован прием граждан с 16:00 до 20:00.