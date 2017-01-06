С 9 по 13 января в Могилеве около 960 учащихся области (8-11 классов и учреждений профтех и среднего специального образования) примут участие в третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, пишут «Могилевские ведомости».

Победители районных и городских олимпиад проверят свои знания по 17 учебным предметам, причем каждый учащийся сможет выбрать лишь одну дисциплину. Об этом сообщили в отделе общего среднего образования управления образования Могоблисполкома. В итоге определится состав команд Могилевского региона для участия в заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.

Олимпиадное движение в Могилевской области имеет достойные результаты. Около 200 учащихся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования Могилевщины приняли участие в заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам в прошлом году. Результат: 74 диплома, в том числе 10 – I степени, 25 – II и 39 – III степени, а также 20 похвальных отзывов. Наибольшее количество дипломов было заслужено учащимися области по белорусскому языку и литературе – 10. По 8 завоевали команды по биологии, русскому языку и литературе, трудовому обучению; 7 – по географии; по 6 – привезли химики и физики.

Торжественное открытие третьего этапа республиканской олимпиады состоится 9 января (понедельник) в 16 часов в Областном центре творчества (пр-т Мира, 23-а).