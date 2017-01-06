|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЫРАБОТАНЫ ПОДХОДЫ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНВЕСТПРОГРАММУ НА 2017 ГОД НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
09:18 09.01.2017
Премьер-министр Андрей Кобяков провел совещание по вопросам формирования Государственной инвестиционной программы на 2017 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе состоявшегося 6 января совещания выработаны согласованные подходы по включению в нее наиболее важных социальных и инфраструктурных объектов, а также по организации своевременного открытия их финансирования.
В рамках обсуждения также затронуты вопросы, связанные с финансированием строительства отдельных инвестиционных проектов, а также объектов, необходимых для проведения II Европейских игр 2019 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2017
Курсы в банках
на 09.01.2017
Конвертация в банках
на 09.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте