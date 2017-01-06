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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫРАБОТАНЫ ПОДХОДЫ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНВЕСТПРОГРАММУ НА 2017 ГОД НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
09:18 09.01.2017

Премьер-министр Андрей Кобяков провел совещание по вопросам формирования Государственной инвестиционной программы на 2017 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в ходе состоявшегося 6 января совещания выработаны согласованные подходы по включению в нее наиболее важных социальных и инфраструктурных объектов, а также по организации своевременного открытия их финансирования.

В рамках обсуждения также затронуты вопросы, связанные с финансированием строительства отдельных инвестиционных проектов, а также объектов, необходимых для проведения II Европейских игр 2019 года.
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